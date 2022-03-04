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04.03.2022 20:01
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50 оккупантов уничтожены в Гостомеле за последние два дня

50 оккупантов уничтожены в Гостомеле за последние два дня

В Главном управлении разведки Минобороны Украины опубликовали результаты боев за Гостомель.

Уничтожены около 50 оккупантов из 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (г. Ульяновск).С украинской стороны в боях принимали участие бойцы спецназа ГУР МО, 3-го отдельного полка спецназначения и группы местного сопротивления.Украинские военные захватили многочисленные трофеи: оружие, военная техника, штабные и личные документы.Захваченное у врага и пригодное для использования оружие передано местным группам сопротивления.У уничтоженных оккупантов не было при себе военных жетонов и никаких документов, удостоверяющих личность, кроме сертификатов о вакцинации и незаполненных медкнижек.Гостомель находится под контролем украинских войск.Гостомель – один из стратегических городов под Киевом, бои за контроль над ним ведутся в начала российской агрессии. Тут находится аэродром, который был необходим оккупантам для высадки десанта и доставки грузов.  

Агентство Телевидения Новости

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