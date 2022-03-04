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04.03.2022 21:11
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Как действовать при обнаружении неразорвавшихся снарядов

Как действовать при обнаружении неразорвавшихся снарядов

Нацполиция Украины совместно с коллегами из Англии создали сайт: как действовать в случае обнаружения неразорванных боеприпасов.

На веб-ресурсе размещен порядок действий и правила поведения при обнаружении взрывоопасных предметов.

Взрывотехники Нацполиции совместно с Friends of Ukraine EOD «Друзья Украины» запустили сайт Ukraine CAT-UXO https://www.ukraine-cat-uxo.com/t-ua

Сайт создан для помощи находящимся под обстрелами вражеских снарядов украинским гражданам. Здесь есть информация о порядке действий и правилах поведения в случае обнаружения взрывоопасных предметов.

А также – электронная форма для предоставления информации об опасных предметах: люди могут сообщить местонахождение неразорванных боеприпасов.

Агентство Телевидения Новости

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