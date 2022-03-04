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04.03.2022 21:35
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Харькову требуются водители для доставки гуманитарной помощи

Харькову требуются водители для доставки гуманитарной помощи

В Харькове ищут водителей с личным транспортом для доставки гуманитарной помощи, сообщили в городской информационно-диспетчерской службе «15-62».

Необходима помощь организаций или водителей с личным автотранспортом для доставки гуманитарной помощи из других регионов Украины.

Владельцам грузовых автомобилей и бусов, желающих помочь харьковчанам, необходимо отправить контактные данные через чат-бот @Kharkiv_Helpbot. Заправка горюче-смазочными материалами будет осуществляться за счет города.

Агентство Телевидения Новости

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