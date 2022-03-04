В Киеве задержали Нестора Шуфрича за съемку блокпоста

Народного депутата Украины от пророссийской «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестора Шуфрича задержала тероборона Киева. Причина – «фотографировал блокпост», сообщает hromadske.ua со ссылкой на проект «Схемы».

Шуфрича задержали бойцы 206-го батальона территориальной: один из бойцов этого батальона рассказал, что Шуфрич подъехал к блокпосту, вышел из машины с охраной и начал фотографировать.

«Відповідно, був затриманий. Під час затримання його охоронці намагались відстрілюватись. Зараз ми чекаємо на поліцію і СБУ, щоб передати їм. Військові об’єкти або об’єкти, які використовуються військовими, фотографувати не можна. Він цілий і неушкоджений. Зброю в охоронців забрали. Теж передамо поліції», – рассказали в теробороне.

Как сообщил «Схемам» боец 206-го батальона, сам Шуфрич пояснил свои действия так: «вышел сфотографироваться на фоне местной достопримечательности».

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