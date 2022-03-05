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ВСУ змушують оккупантів відступати. ЗСУ

ВСУ змушують оккупантів відступати. ЗСУ

Оперативна інформація станом на 06.00 05.03.2022 щодо російського вторгнення

Розпочато десяту добу героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Збройними Силами України і підрозділами Сил безпеки та оборони України ведуться запеклі бої зі звільнення Українських міст від російських окупантів. Частини та підрозділи загарбників деморалізовані, солдати та офіцери окупаційної армії продовжують здаватися у полон, втікають, залишаючи на Українській землі озброєння і техніку. Активними бойовими діями завдають втрат противнику не тільки озброєні підрозділи українських захисників але й звичайні неозброєні люди, демонструючи окупанту свою громадянську позицію, завдаючи йому психологічної поразки.

Стикаючись з постійним опором та усвідомлюючи протиправність своїх дій окупанти продовжують обстріли цивільного населення, завдають ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури та житлових будинках, лікарнях, дитячих садках, використовують жінок, дітей і літніх людей в якості “живого щита”.

Не покидають спроб створити у власному інформаційному просторі картину визвольного “бліцкригу”, продовжують розповсюджувати тотальну брехню через підвладні ЗМІ, вживають заходів щодо приховування втрат в особовому складі та техніці, шляхом блокування доступу населення до правдивої та об’єктивної інформації.

Збройні Сили України продовжують тримати визначені рубежі на всіх напрямках, а на окремих напрямках контратакують та змушують противника відступати з втратами, порушують тилові комунікації та завдають нищівних ударів.На жаль про всі наші успіхи ми поки що не можемо розповісти, щоб не зірвати задумане. Але повірте, у свій час все стане відомо. Разом переможемо! Боротьба триває!Слава Україні!

Агентство Телевидения Новости

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