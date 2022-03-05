Майже всі райони Харкова вночі зазнали масштабного бомбардування. ДСНС

Ворог з новою силою, особливо цієї ночі, проводив обстріли та повітряні бомбардування, мирних житлових кварталів Харкова та сільських населених пунктів області, в результаті чого сталось безліч руйнацій і пожеж.

Найбільше бомбардувань зазнали: найбільший житловий масив міста Салтівка, обстріл якого не припинявся ні на мить, а також райони ХТЗ, “Нові дома”, Холодна гора та центральна частина міста. Загалом горіло біля 40 багатоквартирних будинків та інших об’єктів. На їх гасіння залучались 200 осіб особового складу ДСНС та 40 одиниць техніки.

Данні щодо загиблих та постраждалих уточнюються.Також особовий склад Харківського гарнізону ДСНС проводить аварійно-рятувальні роботи у зруйнованих будівлях в наслідок обстрілу та бомбардування окупантами. Рятувальники розбирали завали та вилучали постраждалих та загиблих осіб.Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси, що не розірвались.

Нагадаємо, раніше рятівники оприлюднили фото фугасної авіабомби, якими руйнються цивільні об’єкти міста.

Агентство Телевидения Новости