Як отримати у Харкові інсулін

Оприлюдені телефони, за якими можна знайти інформацію, про отримання інсуліну у Харкові. Про це повідомили у Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації.

У офіційному повідомленні йдеться, що розпочинає роботу гаряча лінія щодо забезпечення осіб хворих на діабет інсуліном. За вказаними номерами телефонів Ви зможете дізнатися де саме можна отримати життєво необхідний лікарський засіб.Наразі графік роботи гарячої лінії вказано в період з 5 по 11 березня 2022. Надалі графік оновиться, слідкуйте за змінами.

Агентство Телевидения Новости