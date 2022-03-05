У Маріуполі починається евакуація мирного населення.

Про це повідомляє Координаційний центр під управлінням керівника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

“Сьогодні з 9.00 до 16.00 буде встановлено режим тиші. З 11.00 починається евакуація мирного населення. Як гуманітарний “зелений” коридор обрано маршрут Маріуполь – Микільське – Розівка ​​– Пологи – Оріхів – Запоріжжя”, – зазначив він.

Евакуація населення відбуватиметься із трьох локацій муніципальними автобусами:– СК “Іллічівець” (пр. Нахімова, 53)– Драматичний театр (Театральна площа, 1)– Кальміуська районна адміністрація – (пр. Металургів, 193

“Велике прохання до всіх водіїв, що виїжджають із міста, дуже сприятиме евакуації мирного населення – беріть із собою людей, заповнюйте щільно транспорт. Відхилятися від маршруту гуманітарного коридору категорично забороняється”, – наголосив Павленко.

Усього буде кілька етапів евакуації протягом кількох днів для того, щоб кожен охочий виїхати міг це зробити.

“Дорогі, рідні маріупольці, з сьогоднішнього дня у місті розпочинається евакуація мирного населення. Це непросте рішення, але, як я завжди казав, Маріуполь – це не вулиці та будинки. Маріуполь – це його мешканці, це ми з вами. І нашим головним завданням завжди було і залишається захистити людей. В умовах, коли наше рідне місто постійно перебуває під безжальним вогнем з боку окупантів, немає другого рішення, як дати можливість жителям, тобто нам з вами, безпечно виїхати з Маріуполя”, – повідомив міський голова Вадим Бойченко.

Також евакуюють Волноваху.

Агентство Телевидения Новости