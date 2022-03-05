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Як отримати гуманітарну допомогу у Харкові
Обласний гуманітарний штаб продовжує доставляти вантажі до пунктів «Нової пошти» у Харкові.
Точки видачі розташовані в 11 відділеннях “Нової Пошти” за такими адресами:проспект Людвіга Свободи, 35;вулиця Ахсарова, 21;проспект Науки, 38;провулок Піскуновський, 4;проспект Гагаріна, 54А;проспект Гагаріна, 199;проспект Ювілейний, 57/106;вулиця Амосова, 11А;проїзд Стадіонний, 13;проспект Героїв Сталінграда, 169/24;вулиця Ньютона, 98
Точки видач оновлюються.
Пункти видачі гуманітарної допомоги працюють із 9.00 до 16.00
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