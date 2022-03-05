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Харківська поліція ввела в дію чат-бот для громадян

Харківська поліція ввела в дію чат-бот для громадян

Враховуючи складну обстановку в умовах військового часу та, як наслідок, перевантаження спецлінії «102», ГУНП в Харківській області запустило чат-бот для усіх бажаючих повідомити важливу інформацію до правоохоронних органів.

З метою додаткової можливості зв’язатися з поліцією, ГУНП в Харківській області запроваджено роботу чат-боту в месенджері телеграм @Kharkiv102_bot «Служба 102 поліції Харківської області».

Для використання цієї можливості перейдіть за посиланням https://t.me/Kharkiv102_bot, після чого ви потрапите на сторінку чат-боту в месенджері телеграм. Натиснувши кнопку «Старт» ви отримаєте інструкцію, яким чином необхідно оформити повідомлення до поліції: потрібно зазначити номер телефону заявника, ПІБ заявника, адресу події та короткий опис того, що сталася. У разі успішної передачі інформації до поліції, ви отримаєте відповідне повідомлення. Звернення буде опрацьоване операторами служби «102» та передане нарядам поліції для відповідного реагування.

Наразі чат-бот @Kharkiv102_bot приймає лише текстові повідомлення, та не має можливості передавати фото, відео матеріали.

Агентство Телевидения Новости

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