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Як мешканці Мелітополя проганяли озброєних окупантів з міста

Як мешканці Мелітополя проганяли озброєних окупантів з міста

В тимчасово захопленому окупантами Мелітополі триває акція протесту проти російських загарбників із синьо-жовтими прапорами.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ

Цього ж дня українці вийшли з мітингом у Херсоні, вимагаючи від росіян покинути місто.

На опублікованих кадрах з Мелітополя чути постріли, ймовірно, у повітря. Проте місцевих це не спинило – вони продовжили рухатися в бік російських військ.

Дехто з натовпу вигукував: “На**й з міста”.

Учасники акції за Україну, на відміну від окупантів, були без зброї.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко підкреслив, що мужність мешканців Мелітополя, засвідчена на відео, імовірно, ввійде у світову історію.

Агентство Телевидения Новости

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