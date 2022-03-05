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Як мешканці Мелітополя проганяли озброєних окупантів з міста
В тимчасово захопленому окупантами Мелітополі триває акція протесту проти російських загарбників із синьо-жовтими прапорами.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ
Цього ж дня українці вийшли з мітингом у Херсоні, вимагаючи від росіян покинути місто.
На опублікованих кадрах з Мелітополя чути постріли, ймовірно, у повітря. Проте місцевих це не спинило – вони продовжили рухатися в бік російських військ.
Дехто з натовпу вигукував: “На**й з міста”.
Учасники акції за Україну, на відміну від окупантів, були без зброї.
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко підкреслив, що мужність мешканців Мелітополя, засвідчена на відео, імовірно, ввійде у світову історію.
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