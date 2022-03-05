Знищено понад 1000 ворожої техніки, половина – під Харковом

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.03 орієнтовно склали

особового складу – понад 10 000 осіб,

танків од,

бойових броньованих машин ‒ 945 од,

артилерійських систем – 105 од,

РСЗВ – 50 од,

засоби ППО – 19 од,

літаків 39 од (уточнюється),

гелікоптерів 40 од (інформація уточнюється);

автомобільної техніки – 409 од,

легкі швидкісні катери – 2 од,

цистерн з ПММ – 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій

Зокрема, лише під Харковом За тиждень бойових дій з Російською Федерацією харків’яни ліквідували понад 500 одиниць ворожої техніки. Про це сьогодні, 4 березня, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.«Наша армія знищила вже стільки техніки окупанта, що можна було б озброїти армії декількох країн. Харків’яни за 7 днів бойових дій з Росією ліквідували більше 500 одиниць ворожої техніки! Ворог, розуміючи неможливість взяти місто, підступно наносить ракетні та бомбові удари з великих висот за межами дії нашої протиповітряної оборони. Наступальний характер російських окупантів сповільнився», – зазначив Олег Синєгубов. Також він повідомив, що прикордонники 5-го прикордонного загону передовою групою спільно зі Збройними Силами України вийшли на лінію державного кордону України на Сумщині. «Говорив із хлопцями з передової: готові гнати ворога і просять харків’ян ще трохи почекати. Вже і самі росіяни розуміють, що цю війну вони програли. Окупант незабаром буде за межами області! Як і обіцяли – стоїмо, захищаємо!» – підкреслив голова Харківської ОВА.

Зокрема, сьогодні 5 березня з’явилася інформація, що під Харковом був повністю знищений 488-й мотострілковий полк ворога, а напередодні розбита елітна танкова армія РФ.

«Під Харковом розгромили та взяли в полон другий елітний підрозділ російської армії. Це перша танкова армія – таманська дивізія, кантемирівська дивізія тощо», – сказав Олексій Арестович.

Агентство Телевидения Новости