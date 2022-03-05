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Евакуація з Донецької області переноситься. Тривають бої

Евакуація з Донецької області переноситься. Тривають бої

На маршруті евакуації людей з Донецької області тривають бої в Запорізькій області.

Про це голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко передає у Telegram.

“Станом на 10: 55 підтвердження тиші отримано тільки на території Донецької області. Далі за маршрутом прямування, в Запорізькій області, йдуть бої”, – зазначив Кириленко.

Він додав, що влада проводить переговори з російською стороною про підтвердження режиму тиші на всьому маршруті евакуації цивільних з Маріуполя.

У Маріупольській міській раді попереджають, що війська РФ також продовжують обстрілювати Маріуполь та його околиці. 

“Просимо всіх маріупольців розходитися і слідувати в місця укриттів. Додаткова інформація про евакуацію буде розміщена найближчим часом. На цю мить йдуть переговори з Російською Федерацією про встановлення режиму тиші і забезпечення безпечного гуманітарного коридору”, – йдеться в повідомленні.

Про всі зміни городян попереджатимуть по гучномовцю.

Агентство Телевидения Новости

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