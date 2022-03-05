82% українців вірять у перемогу – опитування

Незважаючи на величезний рівень стресу, українці вірять у здатність відбити наступ Росії (82%) і в те, що після війни Україна стане сильнішою (77%).

Про це свідчать результати опитування, проведеного дослідницькою компанією Gradus Research.

Найпоширеніша емоція, яку відчуває населення України через повномасштабне військове вторгнення Росії, – гнів (62%). Два головні чинники перемоги, на думку наших земляків, — це міць Збройних сил України (так вважають 63%) і згуртованість і опір українського суспільства (61%).

У тому, що Україна здатна відбити напад РФ, переконана більшість у всіх регіонах країни. Підтвердженням віри в перемогу України є і те, що найкращим результатом переговорів респонденти вважають мир на умовах України або принаймні відведення російських військ з української території.

Мир на умовах Російської Федерації згодні прийняти лише 1% опитаних. Головним винним у війні українське суспільство вважає керівництво Російської Федерації (46%), і ще 40% схильні думати, що винні і керівництво, і політичні еліти, і народ Росії. Основними наслідками війни для РФ респонденти вважають світову ізоляцію (70%) і економічне падіння (65%).

Також опитування показало, що довіру до ЗСУ відчувають 63% респондентів, і це інститут, до якого населення має найбільший рівень довіри. На другому місці – президент Володимир Зеленський, на третьому — волонтерські організації. Дії президента (повністю або частково) підтримують 85% опитаних, а репутаційний індекс Зеленського досяг небачених раніше 77%.

Опитування проведено з 28 лютого по 1 березня методом самозаповнення анкети в мобільному додатку. Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст з кількістю жителів понад 50 тисяч у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту і регіону. Розмір вибірки – 2144 респонденти.

Агентство Телевидения Новости