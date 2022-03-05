Запасайтеся водою! КП «Харківводоканал»
КП «Харківводоканал» рекомендує абонентам робити запаси води, оскільки через постійні обстріли аварійні бригади не завжди мають можливість оперативно відновити водопостачання житлових будинків.
Як повідомили на підприємстві, щодня у Харкові відбуваються авіанальоти та вибухи, що спричиняє порушення роботи енергоподаючих станцій, у зв’язку з чим падає напруга на насосних агрегатах підприємства. Також вибухи призводять до пошкодження трубопроводів на мережах водопостачання та водовідведення.
У «Харківводоканалі» зауважили, що ремонтні бригади роблять все можливе для відновлення водопостачання у будинках харків’ян, втім через складну ситуацію не завжди це можливо зробити оперативно.
«Наше підприємство працює в штатному режимі, але не все залежить тільки від нашого бажання приїхати та відновити водопостачання у ваших будинках. Тому звертаємось до всіх харків’ян, для свого ж комфорту забезпечте себе запасом води! Коли у вашому будинку водопостачання відбувається тільки на нижніх поверхах, дозвольте мешканцям верхніх поверхів набрати у вас води», – зазначили на підприємстві.
Також там повідомили, що наразі бригади працюють над відновленням водопостачання частини будинків Новобоварського та Холодногірського районів міста.
«Дуже скоро всі наші споживачі будуть знову з водою. Аварійники працюють, як завжди, злагоджено та професійно, а зараз просто героїчно. Харків’янам потрібна вода і всі водоканальці розуміють важливість та необхідність своєї праці для жителів міста!» – підкреслили на підприємстві.