У Харкові без тепла 500 житлових будинків

В 141 будинку опалення зможуть відновити лише після закінчення бойових дій та виконання великого обсягу робіт. , повідомляють у мерії.

Як повідомили у КП «Харківські теплові мережі», станом на 8:30 5 березня, у цьому спіку будинку за такими адресами:– у районі заводу «Хартрон»: вул. Астрономічна, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27А, 35, 35А, 35Б, 35В, 35Г, 35Д, 35Е, 35Ж, 35З, 35И, 37, 37А, 39, 4, 41, 44А, 44Б, 44В, 7, 7А, 9, 33А, 35К; пр. Жуковського, 1, 11, 13, 15, 3, 3А, 5, 5А, 7, 9, 11А; пров. Лісопарківський 1-й, 1, 10, 12, 3, 5, 6, 7, 7А, 8; пров. Лісопарківський 2-й, 10, 10А, 13, 13А, 14, 4, 5, 6, 7, 8, 8А; вул. Поздовжня, 1, 1А, 1Б, 3, 3А, 3Б, 5, 6, 7, 7А; вул. Академіка Проскури, 1, 10, 11, 13, 1А, 3, 3А, 3Б, 5, 5А, 5Б, 5В, 5Г, 5Д, 6, 6А, 7, 8, 9, 9А, 9Б, 9В, 9Г, 9Д, 8Б; вул. Рудика, 1, 3, 4А, 4Б, 5, 7, 4, 1А, 2, 8; вул. Старошишківська, 10, 11, 12, 2, 4, 5, 5А, 6, 6А, 7, 8, 9, 9А; вул. Чкалова, 17; вул. Шишківська, 10, 10А, 12, 14, 16, 18, 20, 5, 6, 6А, 8, 8А; вул. Лісопарківська, 3А; Помірки, 70; вул. Дача №55, 9, 11.– у районі житлового комплексу «Інтернаціоналіст»: вул. Кричевського, 50, 48, 40, 37, 39, 38, 41, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 49, 42; вул. Горянська, 70.– у районі ст. м. «Холодна гора»: вул. Кашуби, 11, 13, 15, 2/1, 4, 6, 7, 9; вул. Полтавський Шлях, 188, 188/10, 188/11, 188/12, 188/6, 188/7, 188/8, 188/9, 188В, 190, 190/2, 190/3, 190/4, 190/5, 190/6, 190/9.

За іншими адресами роботи по усуненню дефектів продовжуються, повідомили в ХТС.

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