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У місті Харкові продовжують працювати 25 аптек. АДРЕСИ

У місті Харкові продовжують працювати 25 аптек. АДРЕСИ

Зокрема, у місті відкрито атечні пункти на вул. Дерев’янка, 7, пр. Героїв Сталінграда, 187, вул. Велозаводській, 38-а, вул. Гвадейців Широнінців, 8-а, пр. Гагаріна, 177, вул. Пушкінській, 74, вул. Корчагінців, 25, на пр. Науки, 9, пр. Перемоги, 62, Салтівському шосе, 151, вул. Вальтера, 14 та ін.

З повним списком відкритих аптечних пунктів у місті та області та телефонами, за якими можна дізнатись про ліки, можна ознайомитись тут: https://www.city.kharkov.ua/uk/news/u-kharkovi-pratsyue-nizka-aptek-adresi-49971.html

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