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Ігор Терехов: Ми обов’язково все відновимо!

Ігор Терехов: Ми обов’язково все відновимо!

Після перемоги над окупантом місто Харків обов’язково відновить усі житлові будинки та інфраструктурні об’єкти, зруйновані внаслідок російської агресії.

Про це сьогодні, 5 березня, у зверненні до мешканців заявив Харківський міський голова Ігор Терехов.

«Цього дня ми збиралися святкувати Масляну, але це було до війни. Нині наше місто бомблять. Але ми з вами маємо вижити та перемогти! Ми обов’язково все відновимо! Я вам це обіцяю!» – наголосив мер.

Агентство Телевидения Новости

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