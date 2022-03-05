На співав на статтю. ГПУ оголосила у розшук Газманова

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова заявила про те, що український суд заочно заарештовує російського режисера та актора Микити Міхалкова, а співака Олега Газманова оголошує у міжнародний розшук.

Про це вона повідомила у себе на сторінці у Facebook, безпосередньо звернувшись до Міхалкова та Газмана.

“Олег Михайлович Газманов, я к вам с новостями, – написала Венедиктова російською на страниці в фейсбук, – Ничего личного. У каждого своя работа, как говорится. Хочу вас официально в качестве украинского прокурора проинформировать о том, что украинский суд согласился с ходатайством украинских прокуроров и позволил им арестовать вас с целью доставки на территорию Украины для избрания меры пресечения. Украинские прокуроры хорошо отдают отчёт тому обстоятельству, что добровольно вы не явитесь в украинский суд, да и на гастроли к нам в гости вряд ли собираетесь. По этой причине мы вынуждены инициировать процедуру объявления вас в международный розыск. Естественно, зарубежные туры – часть вашей творческой жизни, но с этим считаться мы не сможем, увы. Я очень хочу от имени всех украинцев показать человечное лицо наших органов прокуратуры и судебной ветви, которые и будут заниматься вашим делом, ведь процесс привлечения лица к уголовной отвественности – процесс состязательный. Почему это важно – прошу вас не слушать провластных друзей и советчиков, а получить консультации у хороших юристов, которых в РФ, уверена, достаточно. Желательно, конечно, с международным бэкграундом. Они не станут вас вводить в заблуждение и вы, таким образом, сможете реально оценить положение своих дел. Смысл один – чтоб по-честному и состязательно. Мы в Украине считаем, что офицеры (они же россияне) сегодня совершают преступления в Украине. И да, мы часто на суше, а они часто на море, и нам не встретиться никак – только в суде”

Нагадаємо, пропагандисти Кремля обіцяли, що вже першого дня війська РФ захоплять Київ і там о 18.00 відбудеться концерт Газманова.

Зазначимо, раніше російський режисер Микита Міхалков висловився, що «спеціальна операція» РФ в Україні «має, за ідеєю, встановити мир хоча б на Донбасі».

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