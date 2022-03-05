Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:01
Просмотров: 230

Укрзалізниця призначає евакуаційні поїзди до Польщі.

Укрзалізниця призначає евакуаційні поїзди до Польщі.

Поїзд №939/940 Харків – Хелм вирушить у рейс 5 березня о 17:00.

6 березня вирушать у рейс:об 11:00 №918/919 Запоріжжя – Хелм;о 09:00 №902/903 Дніпро – Хелм.

На станції Хелм (Польща) буде організовано можливість здійснити пересадку на поїзди до Варшави, які надає Польська залізниця.

Проїзд безкоштовний.

Крім того, до складу поїзда №67/68 Київ – Хелм включається група вагонів сполученням Львів – Хелм. Рейс відправлятиметься 5 та 6 березня о 19:13.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 