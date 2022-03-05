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Укрзалізниця призначає евакуаційні поїзди до Польщі.
Поїзд №939/940 Харків – Хелм вирушить у рейс 5 березня о 17:00.
6 березня вирушать у рейс:об 11:00 №918/919 Запоріжжя – Хелм;о 09:00 №902/903 Дніпро – Хелм.
На станції Хелм (Польща) буде організовано можливість здійснити пересадку на поїзди до Варшави, які надає Польська залізниця.
Проїзд безкоштовний.
Крім того, до складу поїзда №67/68 Київ – Хелм включається група вагонів сполученням Львів – Хелм. Рейс відправлятиметься 5 та 6 березня о 19:13.
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