Укрзалізниця призначає евакуаційні поїзди до Польщі.

Поїзд №939/940 Харків – Хелм вирушить у рейс 5 березня о 17:00.

6 березня вирушать у рейс:об 11:00 №918/919 Запоріжжя – Хелм;о 09:00 №902/903 Дніпро – Хелм.

На станції Хелм (Польща) буде організовано можливість здійснити пересадку на поїзди до Варшави, які надає Польська залізниця.

Проїзд безкоштовний.

Крім того, до складу поїзда №67/68 Київ – Хелм включається група вагонів сполученням Львів – Хелм. Рейс відправлятиметься 5 та 6 березня о 19:13.

Агентство Телевидения Новости