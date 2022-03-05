У тероборону вступили вже 100 тисяч українців

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що 100 тисяч українців вступили у територіальну оборону з початку вторгнення росії в Україну.

Про це вона повідомила в ефірі інформаційного телемарафону, передає УНІАН.

За 10 днів війни до нас прийшло близько 100 тисяч осіб в тероборону. Записатись дуже просто. У нас працює сайт https://sprotyv.in.ua/.

Там є всі контакти, там є гаряча лінія, вас повністю проконсультують, що саме потрібно робити і куди звертатися, – сказала вона.

За словами Маляр, після завершення війни тероборона не буде розформована, а стане частиною системи оборони України.

Перемога – це перемога , але росія залишатиметься там, де вона зараз залишається. Тому ворог у нас буде стільки, скільки буде наш північний сусід поряд з нами. Тому ми повинні бути завжди готові до цього спротиву. Тому закон про національний спротив якраз передбачає цю систему, коли кожен житель своєї громади має можливість захищати свою громаду, – сказала вона.

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