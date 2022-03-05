194 загиблих з початку бойових дій на Харківщині – у тому числі 5 дітей

Станом на вечір 5 березня від поранень під час артобстрілів та бойових дій загинуло 194 особи, серед яких 126 цивільних громадянина, у тому числі п’ятеро дітей, повідомляє ГУНП Харківської області.

З 24 лютого, захищаючи Харківщину від нападу ворожих військ, загинули 35 військових Збройних сил України, 4 поліцейських, 6 нацгвардійців, 4 співробітники Державної прикордонної служби, 4 – Харківського національного університету повітряних сил, 1 – Служби безпеки України, а також 14 бійців територіальної оборони.

Поранено під час артобстрілів 433 особи, з яких 312 – цивільні громадяни.

З початку вторгнення російських військ на Харківщині поліція затримала 21 зловмисника.

В порядку ст. 208 КПК затримані 12 російських військовослужбовців, 2 посібники і один учасник ДРГ, 2 підозрюваних в умисному вбивстві, а також 4 підозрюваних у майнових злочинах та злочинах, пов’язаних із незаконним поводженням зі зброєю.

Військові і правоохоронці 24/7 протидіють ворогу та захищають український народ. Ви можете допомогти родинам загиблих і поранених поліцейських або долучитися до збору коштів на спецзасоби та засоби захисту:

Реквізити для допомоги:

Одержувач платежу:

– Найменування організації: ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРОФСПІЛКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Код отримувача: 41602670

Назва банку: АТ КБ «Приватбанк»

Рахунок отримувача у форматі IBAN:

UA 633052990000026003015012919

Валюта: UAN

Призначення платежу: Надання цільової благодійної допомоги співробітникам поліції, поліцейським, членам їхніх сімей та для забезпечення умов їхньої служби та роботи

– Також рахунок НПУ для зарахування коштів за окремими дорученнями

Отримувач: Національна поліція України

Код за ЄДРПОУ: 40108578

Банк отримувача: Держказначейська служба України, м.Київ

Рахунок отримувача: UA888201720313241003302092553

КПКВК: 1007020

Код надходжень: 25020200 Призначення платежу: Для забезпечення служби поліцейських, надання їм та їхнім близьким допомоги

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