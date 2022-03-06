Наслідки бомбардування Харкова минулої доби

За добу з 5 по 6 березня ворог з новою силою, проводив обстріли та повітряні бомбардування, житлових кварталів та різних об’єктів Харкова та сільських населених пунктів області, в результаті чого сталось безліч руйнацій і пожеж.

Вже вкотре, найбільших бомбардувань зазнали: найбільший житловий масив міста Салтівка (вулиці Дружби Народів, Джерельна, Бучми, Сердюка, Метробудівників, Гвардійців Широнінців, Наталії Ужвій та ін) обстріл якого не припинявся та не припиняється. Наразі перебувати в районі Північної Салтівки вкрай небезпечно.

Мешканці цього житлового масиву масово покидають свої оселі через постійні обстріли їхніх осель. Бійці Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу. Загалом за добу рятувальники здійснили понад 40 виїздів для ліквідації пожеж а також розбирання завалів зруйнованих будівель. Всього було залучено 47 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 200 чоловік особового складу ДСНС.

Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси, що не розірвались

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