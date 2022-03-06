Сьогодні з Харкова може бути організований «зелений» коридор

Про це повідомив учасник переговорної групи нардеп Давід Арахамія. Поки містян продовжують евакуювати за допомогою Укрзалізниці.

“Харків, ми з вами. Завезли понад 50 тонн гуманітарки за добу і вже готові вивозити у безпечні місця десятки тисяч дітей, матерів та маломобільних людей – все, щоб дати нашим захисникам справно попрацювати”, – повідомляє пресслужбаУЗ.

Також зазначається про кількість вагонів, які готові вивозити людей.

“Двоповерхова Skoda та 18 спальних вагонів вже відкрили двері для пасажирів, ще 10 вагонів у найближчому резерві; Hyundai Rotem прибуде на посадку o 8:30. Поспішають до Харкова поїзди 5426 (пройшов Миронівку) та 5424 (пройшов Знам’янку). Ближче до вечора ще 19 додаткових вагонів та більше Інтерсіті. Решта за графіком”, – додали в УЗ.

Також з Холодної гори волонтери вивозять самостійно дітей у бік Полтави, Валок, Богодухова.

Почалася централізована евакуація дітей з дитбудинків, повідомляють у поліції. Правоохоронцям допомагають військові ветерани.

Агентство Телевидения Новости