Збитий літак, як бомбардував Харків

Про це повідомив голова Харківської адміністрації Олег Сінегубов:

«Дії противники викликають подив, тому що наземну битву він вже програв. У нього не залишилося таких великих штурмових військ, щоб чинити серйозний опір нашим військовим. Оборна міста дуже потужна. І всі намагання ворога великими або середніми колонами зайти в місто завершуються тим, що їх вщент знищують. Але вночі дійсно було декілька таких намагань і всі вони боли знищені. За нашою інформацією від війскових, вранці був знищений ворожий літак.”, зазначив Сінегубов

Агентство Телевидения Новости