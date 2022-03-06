У Харкові нові адреси отримання гуманитарної допомоги

Адреси пунктів видачі гуманітарної допомоги в мережі «Нова пошта» змінилися, зверніть увагу!

Пункти видачі гуманітарної допомоги працюють із 9.00 до 16.00 год.

Лише за вчора до всіх точок видачі доставили 9 вагонів та 5 фур гуманітарки: це продукти харчування, одяг та побутова хімія першої необхідності.

Гуманитарна допомога йде до міста з різних регіонів та країн. Зокрема, вчора вночі була сформовна колона із 7 автобусів, які виїхали на Харків для евакуації жителів з Тернополя.

Автобуси не їхали пусті, їх завантажили продовольством для забезпечення провіантом жителів тих областей, де ведуться бойові дії.

Агентство Телевидения Новости