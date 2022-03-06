Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:32
Просмотров: 87

У Харкові нові адреси отримання гуманитарної допомоги

У Харкові нові адреси отримання гуманитарної допомоги

Адреси пунктів видачі гуманітарної допомоги в мережі «Нова пошта» змінилися, зверніть увагу!

Пункти видачі гуманітарної допомоги працюють із 9.00 до 16.00 год.

Лише за вчора до всіх точок видачі доставили 9 вагонів та 5 фур гуманітарки: це продукти харчування, одяг та побутова хімія першої необхідності.

Гуманитарна допомога йде до міста з різних регіонів та країн. Зокрема, вчора вночі була сформовна колона із 7 автобусів, які виїхали на Харків для евакуації жителів з Тернополя.

Автобуси не їхали пусті, їх завантажили продовольством для забезпечення провіантом жителів тих областей, де ведуться бойові дії.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 