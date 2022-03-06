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Нічні бої за Ізюм: кількість постраждалих уточнюється

Нічні бої за Ізюм: кількість постраждалих уточнюється

На Харківщині ворог силами до 2 батальйонних тактичних груп намагається захопити місто Ізюм, повідомляє Міністерство оборони України.

Українські захисники стійко обороняють населений пункт, тому противник вдався до своєї підступної та злочинної практики – обстрілів житлових кварталів. Загарбники практично всю ніч вели вогонь по місту з артилерійських систем, а також здійснили декілька авіанальотів.

Ракети та бомби влучили і в центральні райони Ізюма. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Агентство Телевидения Новости

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