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Бійці спецпідрозділу «Схід» затримали ще двох мародерів у Харкові
Виявили правопорушників вночі 6 березня під час патрулювання міста по вулиці Валентинівській та Вернадського, повідомляє прес-служба ГУНП Харківської області.
«Якщо ви бачите на вулиці підозрілих осіб, стали свідком злочину, або вам потрібна допомога поліції – телефонуйте негайно 102», – йдеться у повідомленні.
Також задля фіксації та реагування на ваші повідомлення Головним управлінням додатково створено та запущено відповідний чат-бот, у якому громадяни можуть звернутися з будь-яким повідомленням за посиланням: @Kharkiv102_bot.
Поліція цілодобово забезпечує правопорядок на Харківщині!
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