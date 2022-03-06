Лікарі інституту терапії iм. Любовi Малої консультують он-лайн

Лікарі інституту терапії iм. Любовi Малоi готові надавати консультативну допомогу он-лайн, повідомляє прес-служба Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

В будь який час Ви можете звернутися за телефоном до наступних спеціалістів:

Ісаєва Анна Сергіївна, кардіолог, ревматолог +380504006550

Петюніна Ольга Вячеславівна, кардіолог +380509737905

Рябуха Владислав Валериєвич, кардіолог +380672990488

Коротченко Ольга Валерьївна, пульмонолог +380664493885

Якименко Юлія Сергіївна, терапевт, +380509580580

Оврах Тамара Геннадіївна, терапевт, кардіолог, +380979913728

Божко Вадим В’ячеславович, кардіолог +380677066851

Фролова Еліна Юріївна, гастроентеролог +380503011578

Старченко Тетяна Григорiвна, кардiолог +380504009641

Чернова Валентина Михайлівна, гастроентеролог +380509276287

Токарєва Альона Юріївна, пульмонолог, +380509276884

Шкапо Володимир Леонідовив, кардioлог, +380509399724

Савічева Катерина Олександрівна, терапевт, +380963128036

Черняк Аркадій Миколайович, гастроентеролог +380504017341

Панченко Галина Юріївна, терапевт +380503030504

Колеснікова Олена Миколаївна, пульмонолог +380501545728

Чупріна Світлана Вікторівна, ендокринолог +380504007417

Дмитренко Руслан Іванович, рентгенолог +380683423299

Соломенцева Тетяна Анатоліївна, гастроентеролог +380506346496

Сердобінська-Канівець Еміріта Миколаївна, кардіолог, терапевт +380994448499

Рудик Юрiй Степанович, кардіолог +380503031915

Овчаренко Людмила Іванівна, кардіолог +380957222624

Резник Лариса Аркадіївна, кардіолог, терапевт +380677148765

Коваль Сергій Миколайович, кардіолог, +380971176414

Кириєнко Олександр Миколайович, нефролог, терапевт +380677596878

Матяшова Лоліта Миколаївна, терапевт +380507032765

Просоленко Костянтин Олександрович, терапевт, гастроентеролог +380679381727

Курінная Олена Григорівна, гастроентеролог, терапевт +380509353573

Гасанов Юрій Чингизович, ревматолог +380669889084

Валентинова Інна Анатоліївна, кардіолог +380505892981

Вовченко Марина Миколаївна, кардіолог, терапевт +380505728467

Семенових Поліна Станиславівна, терапевт, нефролог +380507502328

Козирєва Тетяна Євгенівна, гастроентеролог +380506360910

Черелюк Наталія Ігоревна, гастроентеролог, терапевт +380988614252

Титаренко Наталія Володимирівна, кардіолог +380677210311

Денисенко Віктор Петрович, терапевт +380505934946

Меденцева Олена Олександрівна, кардіолог +380951404669

Несен Андрій Олексійович, терапевт, нефролог +380506885508

Милославський Дмитро Кирилович, кардіолог +380509518252

Запровальна Ольга Євгеніївна, кардіолог +380509539588

Снігурська Ірина Олександрівна, кардіолог +380679598204

Бабичев Денис Петрович, терапевт +380979753536

Пивовар Сергій Миколайович, кардіолог +380677188896

Щербань Тетяна Дмитрівна, нефролог, терапевт +380677707732

Комір Ірина Ростиславівна, терапевт +380956525210

Буряковська Олена Олександрівка, терапевт, ендокринолог +380952431333

Шалімова Анна Сергіївна, кардіолог, терапевт +380679346975

Серик Сергій Андрійович, кардіолог +380504002055

Конькова Вікторія Сергіївна, кардіолог, терапевт +380671239616

Кушнір Інна Ернестівна, гастроентеролог +380505714000

Вишневська Ірина Русланівна, кардіолог, терапевт

+380959359759, +380971049256

Піун Тетяна Іллівна, рентгенолог +380957149063

Нікіфорова Яна Василівна, гастроентеролог, терапевт +380686111122

Стороженко Тетяна Євгенівна, кардіолог +380979235161

Лапшина Катерина Аркадіївна, гастроентеролог, терапевт +380662953214

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