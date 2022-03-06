Лікарі інституту терапії iм. Любовi Малої консультують он-лайн
Лікарі інституту терапії iм. Любовi Малоi готові надавати консультативну допомогу он-лайн, повідомляє прес-служба Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
В будь який час Ви можете звернутися за телефоном до наступних спеціалістів:
Ісаєва Анна Сергіївна, кардіолог, ревматолог +380504006550
Петюніна Ольга Вячеславівна, кардіолог +380509737905
Рябуха Владислав Валериєвич, кардіолог +380672990488
Коротченко Ольга Валерьївна, пульмонолог +380664493885
Якименко Юлія Сергіївна, терапевт, +380509580580
Оврах Тамара Геннадіївна, терапевт, кардіолог, +380979913728
Божко Вадим В’ячеславович, кардіолог +380677066851
Фролова Еліна Юріївна, гастроентеролог +380503011578
Старченко Тетяна Григорiвна, кардiолог +380504009641
Чернова Валентина Михайлівна, гастроентеролог +380509276287
Токарєва Альона Юріївна, пульмонолог, +380509276884
Шкапо Володимир Леонідовив, кардioлог, +380509399724
Савічева Катерина Олександрівна, терапевт, +380963128036
Черняк Аркадій Миколайович, гастроентеролог +380504017341
Панченко Галина Юріївна, терапевт +380503030504
Колеснікова Олена Миколаївна, пульмонолог +380501545728
Чупріна Світлана Вікторівна, ендокринолог +380504007417
Дмитренко Руслан Іванович, рентгенолог +380683423299
Соломенцева Тетяна Анатоліївна, гастроентеролог +380506346496
Сердобінська-Канівець Еміріта Миколаївна, кардіолог, терапевт +380994448499
Рудик Юрiй Степанович, кардіолог +380503031915
Овчаренко Людмила Іванівна, кардіолог +380957222624
Резник Лариса Аркадіївна, кардіолог, терапевт +380677148765
Коваль Сергій Миколайович, кардіолог, +380971176414
Кириєнко Олександр Миколайович, нефролог, терапевт +380677596878
Матяшова Лоліта Миколаївна, терапевт +380507032765
Просоленко Костянтин Олександрович, терапевт, гастроентеролог +380679381727
Курінная Олена Григорівна, гастроентеролог, терапевт +380509353573
Гасанов Юрій Чингизович, ревматолог +380669889084
Валентинова Інна Анатоліївна, кардіолог +380505892981
Вовченко Марина Миколаївна, кардіолог, терапевт +380505728467
Семенових Поліна Станиславівна, терапевт, нефролог +380507502328
Козирєва Тетяна Євгенівна, гастроентеролог +380506360910
Черелюк Наталія Ігоревна, гастроентеролог, терапевт +380988614252
Титаренко Наталія Володимирівна, кардіолог +380677210311
Денисенко Віктор Петрович, терапевт +380505934946
Меденцева Олена Олександрівна, кардіолог +380951404669
Несен Андрій Олексійович, терапевт, нефролог +380506885508
Милославський Дмитро Кирилович, кардіолог +380509518252
Запровальна Ольга Євгеніївна, кардіолог +380509539588
Снігурська Ірина Олександрівна, кардіолог +380679598204
Бабичев Денис Петрович, терапевт +380979753536
Пивовар Сергій Миколайович, кардіолог +380677188896
Щербань Тетяна Дмитрівна, нефролог, терапевт +380677707732
Комір Ірина Ростиславівна, терапевт +380956525210
Буряковська Олена Олександрівка, терапевт, ендокринолог +380952431333
Шалімова Анна Сергіївна, кардіолог, терапевт +380679346975
Серик Сергій Андрійович, кардіолог +380504002055
Конькова Вікторія Сергіївна, кардіолог, терапевт +380671239616
Кушнір Інна Ернестівна, гастроентеролог +380505714000
Вишневська Ірина Русланівна, кардіолог, терапевт
+380959359759, +380971049256
Піун Тетяна Іллівна, рентгенолог +380957149063
Нікіфорова Яна Василівна, гастроентеролог, терапевт +380686111122
Стороженко Тетяна Євгенівна, кардіолог +380979235161
Лапшина Катерина Аркадіївна, гастроентеролог, терапевт +380662953214