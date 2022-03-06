Унаслідок обстрілів окупантів пошкоджено 16 лікарень, шість медиків загинули – УЦОЗ

Унаслідок обстрілів російських військ в Україні з початку війни пошкоджено 16 лікарень, шестеро медиків загинули, ще 18 поранені. Про це свідчать дані Українського центру охорони здоров’я (УЦОЗ), повідомляє hromadske.ua з посиланням на «Інтерфакс-Україна».

Найбільше медустанов пошкоджено в Харкові: міська лікарня №3, Обласна дитяча лікарня, Центр крові. Також поранено шістьох харківських медиків.

Російські снаряди влучили також в медзаклади Донецької області (Вугледар, Волноваха, Маріуполь, село Часів Яр), Луганської (Лисичанськ), Київської (село Бузова), Запорізької (Мелітополь, село Васильківка), а також у лікарні в Києві, Житомирі та Чернігові.

З-поміж іншого, російські війська обстріляли три пологових будинки (в селі Бузова, містах Маріуполь та Житомир), обійшлося без жертв серед медиків та пацієнтів. Бригади швидкої допомоги росіяни обстрілювали сім разів, унаслідок чого четверо медиків загинули. Напади відбувалися зокрема в Сумській, Київській, Полтавській, Херсонській та Запорізькій областях.

«Росія навмисне провокує гуманітарну кризу в Україні. Бомбардування приватних будинків, шкіл, лікарень не має жодного військового обґрунтування. Гуманітарна катастрофа це частина гібридної війни з боку росії», – зазначає співзасновник УЦОЗ Павло Ковтонюк. Український центр охорони здоров’я (UHC) – це український аналітичний центр, який надає консультаційні, аналітичні та освітні послуги. Основні компетенції організації – це політика та управління системою охорони здоров’я, економіка та фінансування охорони здоров’я та трансформація системи охорони здоров’я.

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