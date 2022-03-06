Терористи продовжують наносити удари по ядерним об’єктам України: влучили у Харківський ФТІ

Сьогодні російським агресором здійснено обстріли з реактивних систем залпового вогню «Град» по території Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут (ННЦ ХФТІ), повідомляє прес-служба СБУ в Харківській області.

В ННЦ ХФТІ знаходиться дослідна ядерна установка «Джерело нейтронів», в активну зону якої завантажено 37 паливних ядерних елементів.

Руйнування ядерної установки та сховищ ядерних матеріалів могло призвести до масштабної екологічної катастрофи.

Слідчими СБ України в Харківській області під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури відкрито кримінальне провадження за ст. 441 КК України (екоцид).

СБУ продовжує збирати докази до Гааги.

Агентство Телевидения Новости