Терористи продовжують наносити удари по ядерним об’єктам України: влучили у Харківський ФТІ
Сьогодні російським агресором здійснено обстріли з реактивних систем залпового вогню «Град» по території Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут (ННЦ ХФТІ), повідомляє прес-служба СБУ в Харківській області.
В ННЦ ХФТІ знаходиться дослідна ядерна установка «Джерело нейтронів», в активну зону якої завантажено 37 паливних ядерних елементів.
Руйнування ядерної установки та сховищ ядерних матеріалів могло призвести до масштабної екологічної катастрофи.
Слідчими СБ України в Харківській області під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури відкрито кримінальне провадження за ст. 441 КК України (екоцид).
СБУ продовжує збирати докази до Гааги.