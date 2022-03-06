Окупанти завдали ракетного удару по аеропорту під Вінницею (відео)

Сьогодні російські окупанти влучили у військову частину біля села Гавришівка та в аеропорт «Вінниця».

Про наслідки бомбардування повідомляє hromadske.ua із посиланням на президента Володимира Зеленського у терміновому відеозверненні 6 березня.

«8 ракет проти нашого міста. Проти нашої мирної доброї Вінниці, яка ніколи не загрожувала росії. Ракетний удар – жорсткий і цинічний… Вони продовжують знищувати нашу інфраструктуру, наше життя, яке будували ми, наші батьки, наші дідусі та бабусі, покоління українців», – сказав президент.

Агентство Телевидения Новости