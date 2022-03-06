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Окупанти завдали ракетного удару по аеропорту під Вінницею (відео)
Сьогодні російські окупанти влучили у військову частину біля села Гавришівка та в аеропорт «Вінниця».
Про наслідки бомбардування повідомляє hromadske.ua із посиланням на президента Володимира Зеленського у терміновому відеозверненні 6 березня.
«8 ракет проти нашого міста. Проти нашої мирної доброї Вінниці, яка ніколи не загрожувала росії. Ракетний удар – жорсткий і цинічний… Вони продовжують знищувати нашу інфраструктуру, наше життя, яке будували ми, наші батьки, наші дідусі та бабусі, покоління українців», – сказав президент.
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