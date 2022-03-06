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Ігор Терехов звернувся до міжнародної спільноти щодо закриття неба

Ігор Терехов звернувся до міжнародної спільноти щодо закриття неба

Харківський міський голова Ігор Терехов звернувся до голови підкомітету Призу Європи ПАРЕ та мерів міст-побратимів та партнерів Харкова щодо впровадження зони А2/АD над територією України.

У зверненні Ігор Терехов зазначив, що протягом 11-ти днів найбільшу європейську країну в центрі Європи намагаються знищити. Всупереч правилам ведення війни, Російська Федерація варварськи саме з повітря атакує цивільні об’єкти: житлові будинки, дитячі садки, школи, лікарні, пологові будинки, а також критичну комунальну інфраструктуру, яка забезпечує життєдіяльність міста.«Вогонь ведеться з неба прицільно, на ураження – вночі і вдень. Тисячі загиблих та поранених дітей, жінок, літніх людей – така ціна зволікання з закриттям неба. Це не випадкові мішені, це цілеспрямований удар саме по цивільним об’єктам. Зруйнована інфраструктура, сотні будинків без тепла у морози, без водопостачання, без світла. Без будь-якого перебільшення, єдиний спосіб вижити для всіх нас, і я маю на увазі увесь світ – це зона А2/АD над Україною. Закрийте небо над Україною! Врятуйте не Україну – врятуйте світ!» – звернувся Ігор Терехов до міжнародної спільноти.

Агентство Телевидения Новости

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