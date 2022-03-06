Ігор Терехов звернувся до міжнародної спільноти щодо закриття неба

Харківський міський голова Ігор Терехов звернувся до голови підкомітету Призу Європи ПАРЕ та мерів міст-побратимів та партнерів Харкова щодо впровадження зони А2/АD над територією України.

У зверненні Ігор Терехов зазначив, що протягом 11-ти днів найбільшу європейську країну в центрі Європи намагаються знищити. Всупереч правилам ведення війни, Російська Федерація варварськи саме з повітря атакує цивільні об’єкти: житлові будинки, дитячі садки, школи, лікарні, пологові будинки, а також критичну комунальну інфраструктуру, яка забезпечує життєдіяльність міста.«Вогонь ведеться з неба прицільно, на ураження – вночі і вдень. Тисячі загиблих та поранених дітей, жінок, літніх людей – така ціна зволікання з закриттям неба. Це не випадкові мішені, це цілеспрямований удар саме по цивільним об’єктам. Зруйнована інфраструктура, сотні будинків без тепла у морози, без водопостачання, без світла. Без будь-якого перебільшення, єдиний спосіб вижити для всіх нас, і я маю на увазі увесь світ – це зона А2/АD над Україною. Закрийте небо над Україною! Врятуйте не Україну – врятуйте світ!» – звернувся Ігор Терехов до міжнародної спільноти.

Агентство Телевидения Новости