Як отримати пенсію і грошові виплати в Укрпошті під час воєнного стану

Війна триває на теренах нашої країни. І сьогодні, як ніколи, актуальним є питання пенсійних та інших грошових виплат. Пенсійний фонд, Міністерство соціальної політики України й Укрпошта роблять усе, щоб навіть в таких складних умовах люди своєчасно отримували гроші.

3 березня розпочався один із найвідповідальніший та найскладніший проект історії Укрпошта –доставка пенсії та субсидії більш ніж 3 мільйонам клієнтів Укрпошта по всій території країни.Де б Ви не були (звісно якщо це територія України) Укрпошта зробить все, щоб доставити Вам Вашу пенсію та субсидії.

Тож, завантажуйте додаток, щоб в режимі реального часу знати коли і як працює найближче до Вас відділення Укрпошти та які послуги надає. Або шукайте на сайті за посиланням: https://offices.ukrposhta.ua/.

Розклад та дні доставки будуть визначатися з врахуванням поточного стану бойових дій.Дякуємо всій великій команді від керівників до листонош, яка доклала максимум зусиль, щоб попри будь які обставини, виплати пенсій здійснювалися.

Агентство Телевидения Новости