РФ почала використовувати ракети нижчого класу – “Калібри” закінчуються

За даними аналітичного центру Conflict Intelligence Team,

Росія почала використовувати оперативно-тактичні ракетні комплекси “Точка-У”; раніше їх у російській армії замінювали «Іскандерами»

На відео (https://t.me/voynareal/13031) та фотографіях, знятих, як повідомляється, 6 березня у селі Деснянка Чернігівської області (у Твіттері підтвердилигеолокаці ), відбито уламки ракети, які оператор прийняв за результат роботи українських засобів ППО. Насправді, судячи з характерної форми уламків та маркування, це ракетна частина балістичної ракети 9М79М комплексу «Точка» (яка, втім, може запускатись і модернізованою «Точкою-У»). Ракетна частина, як правило, падає за кілька сотень метрів від місця підриву касетної боєголовки. Такі уламки зустрічаються в багатьох зонах конфліктів, наприклад, у Сирії (https://twitter.com/buch10_04/status/1368135769857159171) та в Азербайджані (https://aze.az/raketa-tochka-u-vypushhennaja-armjanamipo -fizulinskomu-rajonu-video.html).

Тут цікаво, що досі російська сторона використовувала, зважаючи на все, більш сучасні та точні крилаті ракети «Калібр», а також крилаті та балістичні ракети комплексів «Іскандер», які прийшли на зміну «Точці». Винятком є ​​маріупольський напрям, де, ймовірно, застосовуються «Точки-У». й ракетної бригади з Коренівська Краснодарського краю (бригада отримала «Іскандери» тільки в січні цього року і могла не встигнути їх освоїти).

Проте вчора, 5 березня, активісти білоруського проекту «Мотолько Допомоги» повідомили про появу російських комплексів «Точка-У» на території Білорусі. За їх даними, близько 30 пускових установок виїхали з аеродрому Мачуліщі під Мінськом, а згодом були помічені під Бобруйском ), звідки могли виїхати на Мозир чи Речицю на півдні Гомельської області на кордоні з Україною. Ми не знаємо, де саме розташувалися «Точки», проте відстань від села Деснянка до кордону з Білоруссю становить трохи більше 40 кілометрів, а дальність ракети 9М79М становить до 70 кілометрів, тож знайдену в селі ракету цілком могла запустити одна з цих установок.

Комплекс “Точка-У” поступається “Іскандеру” і в дальності, і в (заявленій) точності. З одного боку, можна припустити, що у російських арсеналах потроху починають закінчуватися ракети для «Іскандерів» (пуски яких постійно здійснювалисяз території Білорусі протягом перших днів війни). З іншого боку, не можна виключити і те, що Росія таким чином прагне посилити вогневу міць ракетних військ для підтримки наступу на півночі України, не замінюючи, а доповнюючи Іскандери

Агентство Телевидения Новости