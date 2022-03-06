Окупанти коридор із Маріуполя так і не дали, ЗСУ перейшли у контрнаступ

Евакуація населення з Маріуполя знову не відбулася, не відбулася, – повідомив глава регіону Кириленко. “Росіяни розпочали перегрупування своїх сил та потужний обстріл міста. Вивозити людей у таких умовах вкрай небезпечно”, пояснив він.

Й як, повідомляє Міністерство оборони, сьогодні, на Маріупольському напрямку, українські захисники здійснили контратаку та знищили 3 ворожі танки, 4 БМП, 2 Тигра та близько тридцяти російських окупантів.

Двоє танкістів, один з яких російський офіцер-командир взводу, вирішили здатися. Інші ж екіпажі, що знаходилися в розбитій колоні бронетехніки, залишилися в палаючих машинах назавжди.

Українські оборонці Маріуполя продовжують героїчно та мужньо стримують навалу агресора. Перемога буде за нами!

Агентство Телевидения Новости