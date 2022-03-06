Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:22
Просмотров: 127

Окупанти коридор із Маріуполя так і не дали, ЗСУ перейшли у контрнаступ

Окупанти коридор із Маріуполя так і не дали, ЗСУ перейшли у контрнаступ

Евакуація населення з Маріуполя знову не відбулася, не відбулася, – повідомив глава регіону Кириленко. “Росіяни розпочали перегрупування своїх сил та потужний обстріл міста. Вивозити людей у таких умовах вкрай небезпечно”, пояснив він.

Й як, повідомляє Міністерство оборони, сьогодні, на Маріупольському напрямку, українські захисники здійснили контратаку та знищили 3 ворожі танки, 4 БМП, 2 Тигра та близько тридцяти російських окупантів.

Двоє танкістів, один з яких російський офіцер-командир взводу, вирішили здатися. Інші ж екіпажі, що знаходилися в розбитій колоні бронетехніки, залишилися в палаючих машинах назавжди.

Українські оборонці Маріуполя продовжують героїчно та мужньо стримують навалу агресора. Перемога буде за нами!

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 