Держава надасть допомогу тим, хто втратив роботу через війну

Наймані працівники та ФОПівці, що втратили роботу, отримають по 6,5 тис. грн від держави, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Програма запрацює з наступного тижня через “Дію” за аналогом до отримання “ководної тисячі”. Згодом у Мінцифрі мають роз’яснити деталі отримання коштів.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна переходить до “економіки воєнного стану”. Це означає, що потрібно відбудувати ефективну роботу всіх необхідних підприємств, мобілізувати ресурси та створити нову логістику, повідомив він у своєму зверненні у неділю.

“Звертаюся до місцевих органів влади тих регіонів, які зараз перебувають у тилу! Ви гідно справляєтеся з викликом розміщення евакуйованих людей. Тепер настав час забезпечити їх роботою”, – повідомив Шмигаль.

Агентство Телевидения Новости