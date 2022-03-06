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Держава надасть допомогу тим, хто втратив роботу через війну

Держава надасть допомогу тим, хто втратив роботу через війну

Наймані працівники та ФОПівці, що втратили роботу, отримають по 6,5 тис. грн від держави, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Програма запрацює з наступного тижня через “Дію” за аналогом до отримання “ководної тисячі”. Згодом у Мінцифрі мають роз’яснити деталі отримання коштів.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна переходить до “економіки воєнного стану”. Це означає, що потрібно відбудувати ефективну роботу всіх необхідних підприємств, мобілізувати ресурси та створити нову логістику, повідомив він у своєму зверненні у неділю.

“Звертаюся до місцевих органів влади тих регіонів, які зараз перебувають у тилу! Ви гідно справляєтеся з викликом розміщення евакуйованих людей. Тепер настав час забезпечити їх роботою”, – повідомив Шмигаль.

Агентство Телевидения Новости

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