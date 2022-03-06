Венедіктова повідомила Киві про підозру у держзраді

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова оголосила про підозру нардепу від ОПЗЖ Іллі Киві. Про це вона написала у Facebook Киві оголосили підозру за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність) та ст. 111 (державна зрада).

“Кива Ілля Володимирович, повідомляю вас про підозру. В найближчий час ми оголосимо вас в міжнародний розшук. Потім буде арешт, екстрадиція і справедливий суд. Така ваша доля, іншої не буде”, – написали Генпрокурор.

Нагадаємо, раніше Ківа призивав Путіна та агитував за державний переворот.

Український депутат Ківа заявив російським ЗМІ, що знав про підозру в держзраді та поїхав до Росії

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