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Венедіктова повідомила Киві про підозру у держзраді
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова оголосила про підозру нардепу від ОПЗЖ Іллі Киві. Про це вона написала у Facebook Киві оголосили підозру за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність) та ст. 111 (державна зрада).
“Кива Ілля Володимирович, повідомляю вас про підозру. В найближчий час ми оголосимо вас в міжнародний розшук. Потім буде арешт, екстрадиція і справедливий суд. Така ваша доля, іншої не буде”, – написали Генпрокурор.
Нагадаємо, раніше Ківа призивав Путіна та агитував за державний переворот.
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