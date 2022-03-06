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06.03.2022 19:22
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Важливо: інформація для ЗМІ, блогерів та громадян, які фотографують або пишуть про війну

Важливо: інформація для ЗМІ, блогерів та громадян, які фотографують або пишуть про війну

Відповідно до наказу головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного:

❌ Що категорично заборонено висвітлювати ЗМІ у воєнний час:

▫️ найменування частин та підрозділів, а також їх розташування;

▫️ кількість військових у частинах та підрозділах;

▫️ кількість озброєння та техніки, їх стан і місце зберігання;

▫️ умовні позначки обʼєктів.

❌Будь-яку інформацію про:

▫️ операції, які проводять або планують;

▫️ систему охорони та оборони військових частин;

▫️ наявний захист військового такий як: озброєння та техніка (крім видимих або очевидно виражених);

▫️ порядок залучення сил (військових) та засобів (озброєння)

▫️ збір розвідувальних даних;

▫️ переміщення та розгортання військ (найменування, кількість, маршрути);

▫️ військові частини та їх тактику, методи дій;

▫️ унікальні операції та спосіб їх виконання;

▫️ ефективність радіоелектронної боротьби противника;

▫️ відкладені або скасовані операції;

▫️ зниклий або збитий літак, корабель та операції з пошуку і порятунку

▫️ плани щодо безпеки наших військ (дезінформація, маскування, протидія);

▫️ інформаційно-психологічні операції, які проводять або планують;

▫️ пропаганду або виправдання широкомасштабної збройної агресії росії проти України.

Агентство Телевидения Новости

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