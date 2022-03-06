Важливо: інформація для ЗМІ, блогерів та громадян, які фотографують або пишуть про війну
Відповідно до наказу головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного:
❌ Що категорично заборонено висвітлювати ЗМІ у воєнний час:
▫️ найменування частин та підрозділів, а також їх розташування;
▫️ кількість військових у частинах та підрозділах;
▫️ кількість озброєння та техніки, їх стан і місце зберігання;
▫️ умовні позначки обʼєктів.
❌Будь-яку інформацію про:
▫️ операції, які проводять або планують;
▫️ систему охорони та оборони військових частин;
▫️ наявний захист військового такий як: озброєння та техніка (крім видимих або очевидно виражених);
▫️ порядок залучення сил (військових) та засобів (озброєння)
▫️ збір розвідувальних даних;
▫️ переміщення та розгортання військ (найменування, кількість, маршрути);
▫️ військові частини та їх тактику, методи дій;
▫️ унікальні операції та спосіб їх виконання;
▫️ ефективність радіоелектронної боротьби противника;
▫️ відкладені або скасовані операції;
▫️ зниклий або збитий літак, корабель та операції з пошуку і порятунку
▫️ плани щодо безпеки наших військ (дезінформація, маскування, протидія);
▫️ інформаційно-психологічні операції, які проводять або планують;
▫️ пропаганду або виправдання широкомасштабної збройної агресії росії проти України.