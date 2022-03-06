Краматорськ: 2 загиблих та багато поранених під час обстрілу житлових будинків

Щонайменше 2 загиблих та велика кількість поранених – росіяни обстріляли житлові та багатоповерхівки у Краматорську, повідомляє Міністерство оборони України.

Під вогонь окупантів потрапила низка будинків по бульвару Краматорський. Зараз на місці працюють правоохоронці та експерти, встановлюючи точну кількість загиблих та поранених. Постраждалим людям надають допомогу медики. За потреби – госпіталізують.

Фахівці не дали ще остаточного висновку, яка саме зброя була застосована. Орієнтовно, йдеться про крилату ракету – на кшталт такої, яку збили вчора поблизу Краматорська наші сили ППО.

Агентство Телевидения Новости