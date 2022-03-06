Через пошкодження харківської телевежі регіон тимчасово залишився без теле- та радіотрансляції

Знищено технічні приміщення, встановлюється, яка шкода була завдана самі вежі, повідомляє Державна служба спецзв’язку та захисту інформації України.

Закликаємо жителів Харкова та області, в кого є така можливість, скористатися альтернативними каналами отримання об’єктивної інформації.

Окрім ефірного мовлення отримати безкоштовний доступ до українських телеканалів можна кількома способами:

На супутнику. Українські телеканали розкодовані на супутнику. Це означає, що доступ до мовлення безкоштовний. Щоб переглядати телебачення, потрібен супутниковий ресивер та супутникова антенна.На Youtube. Більшість українських каналів мають власні канали на Youtube. Якщо у вас є швидкий інтернет, знайдіть у мобільному додатку або на вебсторінці на Youtube бажаний канал. Якщо швидкість інтернету невисока, оберіть в налаштуваннях відео нижчу роздільну здатність (три крапки у верхній частині відео – якість – 360р або 480р – цього буде достатньо).На ОТТ-сервісах. На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll tv доступ до українського телебачення тепер теж безкоштовний. Знайдіть бажаний канал в застосунку або на вебсторінці улюбленої платформи.Крім того, слухайте українське радіомовлення в інтернет-радіо: radioplayer.ua

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