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06.03.2022 22:13
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Як збиратимуть і передаватимуть тіла окупантів: рішення Кабміну

Як збиратимуть і передаватимуть тіла окупантів: рішення Кабміну

Уряд ухвалив порядок збору тіл загиблих окупантів, щоб не допустити погіршення санітарно-епідемічної ситуації, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI.

◾️ Збором тіл займатимуться створені військовими адміністраціями спеціальні групи у складі сил тероборони, ЗСУ, Нацгвардії, Нацполіції та ДСНС. Участь бюро судмедекспертизи, слідчих, громадських та релігійних об’єднань, громадських організацій, волонтерів та інших можлива за згодою.

◾️ Тіла перевозитимуть спеціалізованим транспортом, а якщо такого не буде – то звичайним транспортом білого кольору з червоним хрестом задля безпеки групи.

◾️ До збору тіл за можливості залучаються журналісти для фіксації, щоб поінформувати про масштаби вторгнення.

◾️ Тіла перевозяться до моргів, а звідти до єдиного центру, де проводиться ідентифікація загиблих осіб. Лише після цього за участі міжнародних організацій здійснюється передача тіл до РФ. Невпізнані тіла не передаються і зберігаються в рефрижераторах до упізнання.

Агентство Телевидения Новости

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