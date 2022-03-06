Що робити у разі зникнення мобільного зв’язку: інструкція від ДСНС

Альтернативні способи комунікації між абонентами та виклику екстрених служб: якщо ваш мобільний телефон (смартфон) тривалий час знаходиться за межами дії мережі мобільного оператора, перш за все перевірте його справність. Якщо мобільний телефон (смартфон) справний, то це свідчить про відсутність мережі зв’язку на певній території або місцевості. Іноді проблеми можуть бути лише з одним оператором мобільного зв’язку (пошкоджена вежа, обладнання), тому рекомендовано мати при собі SIM-карти інших операторів із активним станом рахунку.

За відсутності мобільних мереж, задля здійснення екстрених викликів та зв’язку між абонентами існують декілька альтернативних варіантів:

1. Основною альтернативою стільниковому (мобільному) зв’язку є засоби стаціонарного дротового зв’язку (стаціонарні телефони). За наявності стаціонарного телефону у вашому помешканні, або у помешканні ваших сусідів (знайомих, друзів), буде забезпечено безперебійний зв’язок з екстреними службами та іншими абонентами стаціонарного і мобільного зв’язку.

2. За відсутності доступу до стаціонарних засобів телефонного зв’язку можливо підтримувати зв’язок за допомогою месенджерів Viber, WhatsApp, Telegram, Signal, Messenger Facebook, Instagram тощо. Месенджери будуть працювати за наявності доступу до мережі Internet у тому числі за умови підключення до мережі Wi-Fi.

За необхідності виклику екстрених служб за допомогою будь якого месенджеру, попередньо необхідно дізнатись номера телефонів за якими зареєстровано роботу месенджерів відповідних служб або посилання на профілі офіційних сторінок в соціальних мережах. Цю інформацію попередньо можливо почерпнути на офіційних сайтах екстрених служб (відомств) або зателефонувавши за номерами 101, 102, 103, 104, 112.

3. Використання мобільних телефонів як засобів радіозв’язку за прикладом рації. Для цього на мобільний телефон (смартфон) необхідно попередньо встановити спеціальні месенджери, наприклад: Voxer Walkie Talkie, Walkie Talkie, Two Way: Walkie Talkie.

Слід врахувати, що у цьому випадку ваше спілкування не буде приватним. Його зможе прослухати будь-хто, якщо випадково чи навмисно потрапить на ту саму частоту. Перевага у тому, що ви можете бути на зв’язку одночасно з усіма учасниками діалогу. Для організації такого зв’язку потрібно домовитись з абонентами про виділений канал (простими словами частоту або діапазон) для спілкування. Частота (діапазон) обирається абонентами довільно.

Радіус дії таких месенджерів варіюється від 60 до 100 метрів і залежить від можливих перешкод, оскільки найчастіше їх робота побудована на основі технології Bluetooth (у підвальному приміщенні, дальність зв’язку може зменшуватись до кількох метрів).

Слід пам’ятати, що будь-які месенджери необхідно завантажити заздалегідь, за наявності стабільного доступу до мережі Internet, а також заздалегідь протестувати їх працездатність.

4. За відсутності будь-якого зв’язку та доступу до мережі Internet рекомендуємо із дотриманням заходів власної безпеки здійснити переміщення до найближчого об’єкту, який обладнано засобами стаціонарного телефонного зв’язку та/або радіозв’язку. Об’єктами, які обов’язково обладнано стаціонарними засобами телефонного зв’язку є будівлі органів місцевого самоврядування, відділення пошти, пожежно-рятувальні частини, відділки поліції, станції швидкої медичної допомоги, представництва інших силових відомств (Нацгвардія, СБУ, ЗСУ, Поліція охорони).

На випадок, якщо в кризовій ситуації ні у вас, ні у ваших близьких не буде жодних технічних засобів зв’язку, потрібно попередньо чітко домовитись про місце та час зустрічі. Якщо ви плануєте евакуацію в якесь конкретне місце – визначте точку та час збору і домовтесь, що будете чекати там, наприклад, протягом 24 годин, а потім вирушите далі до наступного пункту призначення. Маленьким дітям варто покласти в кишеню або вшити в одяг записку із повним ім’ям дитини, її батьків чи інших контактних осіб, адресу та телефони. Дітей шкільного віку варто попередити, як діяти в разі, якщо не буде зв’язку.

Агентство Телевидения Новости