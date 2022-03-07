Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:23
Просмотров: 322

Розклад Укрзалізниці на 7 березня

Розклад Укрзалізниці на 7 березня

Через Харків такі потяги:

04:11 – №114, 142 Лиман – Львів07:15 – ІС+ Харків – Львів08:00 – ІС+ Харків – Львів12:36 – №46 Лиман – Ужгород14:00 – ІС+ Харків – Львів14:33 – №1 Івано-Франківськ – Костянтинівка14:39 – №114, 142 Львів – Лиман15:09 – №15 Харків – Рахов17:00 – №723 Харків – Львів19:27 – №795 Харків – Дніпро21:08 – №2 Костянтинівка – Івано-Франківськ21:43 – №7 Харків – Одеса22:40 – №45 Ужгород – Лиман

Також з Харківа:3 Інтерсіті+ Харків – Львів о 07:00, 08:00 та 14:003 евакуаційних поїзда по 18 вагонів коженА також електричками:• організовано човниковий рух на ділянці Харків – Полтава – Кременчук;• з Харкова до Львова з пересадкою по Вінниці;

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 