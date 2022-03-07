На Харківщині спалили Путіна

На Харківщині святкування Масляної пройшло під гаслом боротьби з російськими окупантамиСвяткове опудало цього року мало обличчя головного ворога держави, яке спалили на знак скорішого завершення війни. Про це з гордістю повідомляє Нацполіція України. Учасники акції жодних адмінпокарань не отримали. Зазвичай відзначення релігійних свят на Україні відбувається у добрій та веселій атмосфері. Але цього року після вторгнення на територію нашої держави російських окупантів усі події набувають специфічного змісту.Для слов’ян ритуал Масляної символізує прощання з холодами і зустріч теплої весни, тому сьогодні мешканці Харківщини на знак скорішого завершення війни попрощалися з головним ворогом нашої країни, спаливши його опудало.Хай йде геть з нашої землі разом з зимою, хай скоріше настане мир в нашій Україні!

Агентство Телевидения Новости