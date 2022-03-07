Харків знову масово бомбили вдень та вночі.

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 від ДСНС в Харківській обл.7 березня 2022 рокуЗа добу з 6 по 7 березня

Ворог з новою силою, проводив обстріли та повітряні бомбардування, житлових кварталів та різних об’єктів Харкова та сільських населених пунктів області, в результаті чого сталось безліч руйнацій і пожеж. О 19:15 відбулось чергове масоване авіабомбардування міста Харкова, внаслідок чого були повністю або частково зруйновані багатоповерхові житлові будинки, адмінбудівлі, медзаклади, заклади освіти та гуртожитки. Також стались масштабні пожежі у 21 будівлі центральної частини міста, зокрема:- на пров. Карбишева – 3 пожежі, з яких 2 у 15- та 4-поверхових житлових будинках;- Гімназійна набережна пожежа у Харківському муз. училищі;- Московський проспект – 10 пожеж, з яких 7 у багатоповерхових житлових будинках та студентських гуртожитках, 1 у медзакладі;- Майдан Героїв Небесної сотні — 7 пожеж, 4 з яких житлові будівлі.Також в результаті обстрілів були зруйновані або частково зруйновані 11 будівель на вул. Гіршмана, Чернишевського, Алчевських, Мироносицька.

Загалом за добу рятувальники здійснили понад 60 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель. Всього було залучено понад 50 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 300 чоловік особового складу ДСНС. Рятувальниками під час ліквідації пожеж та розбиранні завалів було врятовано та евакуйовано близько 200 чоловік.

Також вогнеборці під завалами виявили тіла 8 загиблих осіб. Остаточна інформація щодо загиблих та постраждалих наразі уточнюється. Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси, що не розірвались.

Також з 23:00 Штаб оборони регіону зафіксував влучання снарядів у житлові будинки на Олексіївці, Північній Салтівці, у П’ятихатках та в районі ХТЗ. Також зачепило ринки «Барабашово» та «1-й кілометр». Це наслідки нальоту російської авіації на Харків:

Агентство Телевидения Новости