Під Чугуєвом знищено двох російських підполковників

За даними Генштабу ЗСУ, противник продовжує наступальну операцію проти України, зосереджуючи основні зусилля на оточенні міст Київ, Харків, Чернігів, Суми та Миколаїв, виході на адміністративні кордони в Луганській та Донецькій областях, створенні сухопутного коридору з ТОТ АР Крим в напрямку Маріуполь – Новоазовськ.

Кінцевої мети протягом одинадцяти діб окупаційних дій загарбники не досягли. Угруповання ворога перейшло до накопичення ресурсів для штурму Києва

.Одночасно окупанти не полишають спроб здійснити підготовку до наступу на Поліському, Сіверському, Донецькому, Таврійському напрямках.На Поліському напрямку противник намагається встановити повний контроль над містами Буча та Ірпінь і наблизитись до столиці України.

В районі міста Ірпінь ворог здійснює висування танкових та мотострілецьких підрозділів. З території Республіки Білорусь через Чорнобильську зону відчуження продовжується постачання палива та інших матеріальних засобів для окупаційних військ.

На Сіверському напрямку окупанти намагаються забезпечити тактичну перевагу для виходу до східних околиць Києва через Броварський і Бориспільський райони, а також встановлення контролю над містами Чернігів та Суми.Після нанесення підрозділами Збройних Сил України вогневого ураження по місцях скупчення ОВТ противника у районах Нова Басань та Скрипалі, противник поніс значних втрат, здійснює передислокацію додаткових сил для поповнення живої сили та техніки.

На Таврійському напрямку окупанти силами до трьох БТГр ведуть наступ у напрямку міста Запоріжжя. Ворогу вдалось відновити рух потягів по Антонівському залізничному мосту через р. Дніпро.Крім того, триває просування підрозділів противника у північно-східному напрямку вздовж р. Інгул. БТГр форсувала річку та зайняла н.п. Кашперо-Миколаївку.

Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Південному, Східному та Північному напрямках.

В ході ведення бойових дій звільнено м. Чугуїв. Окупантам нанесено великих втрат в особовому складі та техніці. Знищено командира 61-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ підполковника Дмитра Сафронова та заступника командира 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ПДВ ЗС РФ підполковника Дениса Глєбова

Станом на 06.00 07.03.2022 противник продовжує наступальну операцію проти України. З початку доби російський окупант продовжив нанесення ракетно-бомбових та артилерійських ударів по населених пунктах України. Загарбники продовжують використовувати аеродромну мережу Республіки Білорусь для нанесення авіаударів по Україні.

Діючи підступно, окупанти порушують правила Міжнародного гуманітарного права, здійснюють обстріли цивільного населення, “зелених коридорів”, беруть у заручники жінок та дітей, розміщують техніку, боєприпаси у житлових кварталах міст, штучно створюють гуманітарну кризу в захоплених населених пунктах.

Так, місто Ірпінь залишається позбавленим світла, води та тепла понад три доби, підвозу їжі і води немає, окупанти заборонили містянам виходити з домівок.

Мають місце численні випадки зйомки постановочних репортажів для російських телеканалів щодо нібито гуманності і людяності солдатів загарбників. Також, у соціальних мережах ворог продовжує розповсюдження контенту, що створено від першої особи, яка негативно висвітлює діяльність Збройних Сил України.Угруповання Сил оборони України здійснює оборонну операцію на всіх напрямах висування противника. Ворог продовжує нести великі втрати в живій силі, наземній техніці та засобах повітряного нападу. Здається у полон.

Агентство Телевидения Новости