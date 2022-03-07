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Збитий пілот РФ розповів, як отримав наказ бомбити Салтівку

Збитий пілот РФ розповів, як отримав наказ бомбити Салтівку

Сьогодні вночі, 7 березня, військовослужбовці Нацгвардії затримали пілота збитого російського винищувача.

За посадою ворожий пілот – заступник командира авіаційного полка, який дислокувався у Воронежі. Це один із головних учасників та свідків злочинів, які російський агресор чинить проти мирного українського населення. Особисто здійснював 3 вильоти між Ізюмом і Балаклією. Російський пілот здав своїх координаторів та розповів про злочинні накази

Зокрема, він розповів, що отримував наказа скидати бомби за координатами 15 км на північ від центра Харкова – це спальний район Салтівка. А також назвав того, хто надає пілотам ці координати, генерал-майор ВВС РФ Олег Маковецький.

Російського військового передали для подальших слідчих дій в один із районних відділів поліції міста Харкова.

Пілотів ворожого літака було двоє, обидва живі. Одному досі вдається переховуватися в місті. Тривають пошуки.

Агентство Телевидения Новости

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