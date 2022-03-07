Півсотні харківських шкіл та садочків постраждали від обстрілів

Через обстріл Харкова постраждали десятки шкіл та дитячих садків

В Індустріальному районі – дитячі садки №232, 438, 407, а також школи №155, 118 та 75.

У Київському районі – дитячі садки №22, 25, 382, 410, 464, а також школи №16, 52, 62, 133, 134, 164, 17, 165, 172 та 166.

У Московському районі – дитячі садки №79, 126, 317, 115, 270, 97, а також школи №42, 56, 111, 122, 144, 84 та 141.

У Немишлянському районі – школа №175.

У Новобаварському районі – дитячі садки №163, 156 та школа №93.

В Основ’янському районі – дитячий садок №35.

У Слобідському районі – дитячий садок №160.

У Холодногірському районі – школи №108, 69, 86, а також дитячі садки №422, 29, 91, 255 та 447.

У всіх цих закладах освіти вибиті вікна, у деяких – постраждали покрівлі, двері та стіни. Частково зруйновано саму будівлю школи №172, у школі №118 – їдальню, у дитячому садку №22 пошкоджено ігрові майданчики. Повністю знищено будівлю школи № 134

Агентство Телевидения Новости