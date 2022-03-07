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Генерал РФ, який наказав розбомбити мирні міста, уродженець Чугуєва

Генерал РФ, який наказав розбомбити мирні міста, уродженець Чугуєва

З допиту збитих пілотів РФ з`ясувалось, що координати цілей для бомбардування до них доводить безпосередньо генерал-майор ВВС РФ Олег Маковецький, командуючий Ленінградською армією ВВС та ПВО.  Олег Маковецький народився 6 жовтня 1966 року в місті Чугуєві Харківської області Української РСР. У 1987 р. закінчив Качинське вище військове авіаційне училище льотчиків ім. А.Ф. Федорова, це територія Криму, після служив у військах СССР, РФ.

Полки Ленінградською армії ВВС розташовані від Курска до Карелії, саме їх пілоти виконують бойові вилети та бомбардування міст та цивільних об’єктів в України, зокрема Харкова, Балаклеї, Iзюма, бомблять будинки, школи, садочки. Координатори визначає саме Маковецький, на кого вже заведена справа у Гаазі.

Агентство Телевидения Новости

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